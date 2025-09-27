Главная цель Европы — начать прямые боевые действия с Россией. Об этом заявил экс-кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

Мема также считает, что Европа не готова к войне с Россией, однако создает «операции под ложным флагом», чтобы среди населения Европейского союза была атмосфера напряженности. В таком случае политикам удастся провести масштабное перевооружение, не вызывая вопросов у народа.

Захарова: Киев хочет спровоцировать полномасштабную бойню в Европе

Ранее сообщалось, что Запад оказывает давление на Польшу, подталкивая ее к конфликту с Россией.