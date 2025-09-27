Молдавия начала отказывать иностранцам во въезде

Молдавские пограничники массово отказывают иностранцам во въезде в республику накануне парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца, побывавшего в кишиневском аэропорту.

Очевидец, прилетевший в Молдавию по личным делам, рассказал, что на паспортном контроле в аэропорту Кишинева иностранцев отводят в «отстойник». Это комната с лавочками вдоль стен, без каких-либо удобств и даже банальных розеток.

Там часами находятся десятки людей. В случае очевидца это были граждане арабских стран, израильтяне, россияне, украинцы, жители Киргизии и Казахстана.

В отстойник помещают также молдавских граждан, приехавших из России.

«Большинство из тех, кого часами “мариновали” стражи молдавских границ, в страну все-таки впустили. Остальных подвергали некоему собеседованию, больше напоминавшему допрос. Звучали очень странные вопросы: служил ли в армии, посещал ли когда-нибудь Кишинев, есть ли знакомые в Молдавии, сколько денег на банковском счету. Просили даже показать фотографии с мобильного телефона», — рассказал очевидец.

По его словам, в целом пограничники вели себя корректно и «даже стеснялись происходящего, прекрасно понимая, в каком свете выставляют перед иностранцами свое государство».

Очевидец отметил, что представители авиакомпании вручают «отказникам» бумагу от пограничников, в которой сказано, что решение об отказе на въезд в Республику Молдова обусловлено пунктом “J”: «Не выполняет другие условия, установленные ст.8 Закона №200 от 16 июля 2010 года о режиме иностранцев в Республике Молдова или другими нормативными актами».

Ранее СМИ писали, что в Молдавию перестали пускать некоторых иностранных наблюдателей и журналистов. Во въезде отказали съемочной группе грузинского телеканала «Имеди».

Выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.