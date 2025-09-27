На Украине прокомментировали слова Зеленского о венгерских дронах

Заявления Владимира Зеленского о нарушении воздушного пространства Украины венгерскими беспилотниками могут быть политическим ходом, рассказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

Ранее Зеленский в ходе публичного выступления бездоказательно обвинил венгерскую сторону в запуске разведывательных беспилотников через украинскую границу.

«Возникает вопрос, был ли вообще такой факт. Зеленский патологически лжив, поэтому все надо проверять. Кому это выгодно, зачем венграм провоцировать Украину на конфликт военный или хотя бы дипломатический? Если что-то и было со стороны Венгрии, то это случайность», — заметил парламентарий.

По оценке Олейника, ситуация с так называемыми «венгерскими беспилотниками» представляет собой попытку Зеленского оказать давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в связи с его сбалансированной политикой, направленной на повышения благосостояния страны.

Напомним, что в последние годы отношения между Киевом и Будапештом значительно ухудшились.

Это, по мнению экспертов, вызвано преследованиями этнических венгров в Закарпатье со стороны украинских властей, жесткой позицией правительства Венгрии по вступлению Украины в ЕС, резкими высказываниями украинских политиков в адрес венгерских коллег и рядом других факторов политического и экономического характера.