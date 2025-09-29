В Европе захотели ограничить права представителей России

Страны Европейского союза (ЕС) в рамках 19-го пакета антироссийских санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но и всех сотрудников дипломатических представительств России. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

«Ограничения коснутся не только дипломатов, но и консульского персонала, административно-технического и обслуживающего состава дипломатических миссий и консульств, а также членов их семей», — сказано в сообщении.

По мнению европейских чиновников, новые правила должны быть введены для «профилактики подрывной деятельности» и контроля за информационными кампаниями, которые Россия якобы проводит в странах ЕС.

Ранее стало известно, что Европейская служба внешних связей (EEAS) в качестве дополнения к 19-му пакету санкций против России предложила обязать российских дипломатов уведомлять о любых перемещениях внутри стран Европы. Сообщается, что в случае введения новых правил страны ЕС смогут запрещать въезд представителям РФ, если сочтут это необходимым.