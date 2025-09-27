Посол США объяснился за скандальные слова о легитимности Турции

Посол США в Турции, специальный представитель президента по Сирии Томас Баррак заявил, что его слова о нелегитимности республики неверно истолковали. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в среду, 24 сентября, в ходе выступления на площадке «Голоса дипломатии: формирование роли Америки в мире» Баррак рассказал, что глава США Дональд Трамп, уставший от разногласий с Анкарой по ряду вопросов двусторонней повестки, принял решение «предоставить Турции легитимность».

Скандальные слова дипломата вызвали резкую реакцию у турецких общественников, политиков и финансистов.

«Наш президент высоко ценит усилия Турции как в интересах США, так и в рамках НАТО. В понятие легитимности я вкладываю значение уважения. Это уважение со стороны президента Соединенных Штатов, который лично приглашает турецкого лидера, задает вопросы о проблемах, предлагает помощь турецкому народу и ищет пути совместной стабилизации региона», — отметил Баррак.

Напомним, что высказывания посла неоднократно приводили ранее к дипломатическим скандалам. Так, в июле 2025 года турецкая оппозиция обвинила Баррака в том, что он хочет ослабить и расколоть Турцию.

Скандал возник после интервью Баррака агентству Anadolu, где он упомянул систему «миллет» в Османской империи, которая управляла религиозными общинами от христиан до иудеев.

Вместе с тем, у многих граждан Турции система «миллет» вызывает болезненные воспоминания об ослабленной Османской империи XIX века, балансирующей на грани раздела по этническому и национальному признаку. На фоне этого, по словам экспертов, в турецком обществе ее упоминание не приветствуется.