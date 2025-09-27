В Сеуле намекнули на возможность встречи Трампа и Ким Чен Ына в ближайшее время

В Сеуле впервые допустили возможность новой личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ина. На условиях анонимности высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел Республики Корея сообщил, что диалог может состояться уже в конце октября на полях саммита АТЭС в южнокорейском Кёнджу.

© Российская Газета

Мероприятие пройдет 31 октября - 1 ноября.

"Мы не можем исключать такую возможность", - заявил чиновник южнокорейского внешнеполитического ведомства 26 сентября в Нью-Йорке, отвечая на вопрос о вероятной встрече. При этом он подчеркнул, что детали - место и формат возможных переговоров - пока отсутствуют.

Ранее эксперты уже спекулировали по поводу такой возможности, предполагая, что блиц-саммит лидеров КНДР и США может состояться по образцу визита того же Трампа в Сеул в 2019 г. Тогда президент США приехал в Южную Корею с визитом и поехал осматривать демилитаризованную зону. Прямо на границе и прошло короткое общение Кима и Трампа. В этой связи высказывается предположение, что точно так же - если договоренности будут достигнуты - президент США из Кенчжу доберется до границы с Северной Кореей, учитывая, что крайне низка вероятность приезда Кима непосредственно на территорию Южной Кореи.

Напомним, переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном находятся в замороженном состоянии с 2019 года, когда саммит в Ханое завершился провалом из-за разногласий по ядерной программе КНДР и снятию санкций. С тех пор Пхеньян объявил себя "необратимым ядерным государством", хотя сам Ким Чен Ын в последние месяцы дал сигналы о готовности к новому диалогу.

На фоне этих ожиданий глава МИД Южной Кореи Чо Хён в интервью Associated Press также подчеркнул важность возобновления переговоров с КНДР и особую роль Вашингтона. По его словам, президент Ли Чжэ Мён в ходе последней встречи с Дональдом Трампом в Белом доме призвал его выступить "посредником мира" на Корейском полуострове.

"Президент Ли сказал Трампу: если вы станете "миротворцем (peacemaker)", то я буду доволен ролью "пейсмейкера" (pacemaker), человека, поддерживающего процесс диалога", - рассказал Чо Хён. Министр подчеркнул, что Сеул не стремится перетянуть на себя главную роль, а, напротив, хотел бы, чтобы лидер США проявил инициативу и вновь посадил Пхеньян за стол переговоров.

По словам министра, Трамп положительно воспринял предложение и выразил готовность к новым встречам с Ким Чен Ыном. "Если они встретятся в ближайшем будущем, это будет фантастично", - отметил Чо Хён.

Чо также высказался в пользу необходимости снижения напряженности на Корейском полуострове, выдвинув идею, что можно начать хотя бы с создания военных "горячих линий" между Севером и Югом.