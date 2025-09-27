Сийярто: на Украине разочарованы, что не смогли втянуть Венгрию в конфликт

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины разочарован позицией Будапешта по нежеланию оказывать поддержку Киеву в конфликте с Россией. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Я могу понять разочарование украинского министра иностранных дел: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им не удастся это сделать и в будущем», - написал Сийярто.

Он лишний раз напомнил, что Венгрия будет всегда действовать, исходя из интересов собственных граждан.

Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига обвинил Сийярто и Будапешт в лицемерии и деятельности против Украины. Поводом стали заявление Киева и венгерском шпионаже и ответ Будапешта о том, что Владимир Зеленский начал сходить с ума.