Стало известно неожиданное последствие оттока молодежи с Украины

Украина уже завозит мигрантов из Индии и Бангладеша из-за разрешения на выезд мужчинам до 22 лет.

Об этом пишет «BBC-Украина».

«Нас ожидает этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеша», — заявил соучредитель украинского кадрового сообщества HRD-club Дмитрий Дегтяр. Он также призвал упростить процедуру найма иностранцев.

Украинские эксперты и предприниматели прокомментировали последствия оттока молодежи из Украины, выразив беспокойство ситуацией. Подчеркивается, что после 2022 года украинский бизнес сделал ставку на данную категорию работников, так как они не подлежат мобилизации в Вооруженные силы Украины. Например, крупная украинская сеть супермаркетов «Сильпо» уже потеряла минимум три процента работников в данной возрастной категории.

Отмечается, что мигранты из стран Южной Азии чаще всего становятся разнорабочими, специалистами в сфере логистики, водителями и сварщиками. В свою очередь, украинский Центр экономической стратегии отказался считать отъезд молодых мужчин из страны ударом по экономике.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал открытие границ Украины для мигрантов из Азии. Дипломат подчеркнул, что с точки зрения демографии у страны «ничего хорошего не будет».