В Турции стали все чаще происходить инциденты с россиянами

В Турции участились инциденты с туристами, рассказал координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, во вторник, 23 сентября, автобус с туристами столкнулся с маршруткой в турецкой Аланье на трассе D400, пострадали 15 человек, в том числе россияне. Семь граждан РФ остаются в больницах после ДТП, двое из них в реанимации.

25 сентября в результате наезда катера в море у турецкого Кемера погибла российская туристка. 27 сентября в СМИ появились публикации о массовом отравлении туристов в одном из турецких отелей — позже сведения были опровергнуты.

«К сожалению, в курортных регионах большинство аварий происходит по вине неопытных водителей. Есть и те, в которых участвуют профессиональные водители, но уже из-за их невнимательности. Правила, безусловно, существуют, но их не соблюдают», — пояснил Саджар.

По его словам, в море особого контроля нет. Он добавил, что в этом году в ряде регионов произошло уже 3-4 крупных аварии.

Координатор заметил, что на фоне ЧП следует внедрить регулирование, касающееся частных судов. Он уточнил, что уже отправил в министерство культуры и туризма и в МВД соответствующий документ касательно необходимости внедрить контроль за морским трафиком.

Ранее сообщалось, что в последние годы фиксировались серьезные ДТП с пострадавшими и погибшими россиянами, в том числе аварии в Анталье, Карамане и Миласе.

Консульство РФ регулярно оказывает необходимую помощь пострадавшим и следит за расследованием обстоятельств инцидентов.