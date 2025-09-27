Лукашенко оценил применение дронов в сельском хозяйстве

Не только наблюдать с высоты птичьего полета за технологическим процессом на сельских полях, но и самим участвовать в технологическом процессе позволяют новейшие разработки дронов. В этом смог убедиться 27 сентября Президент Беларуси во время ознакомления в Могилевской области с их работой на кукурузном поле "Городец".

Александру Лукашенко, сообщает БЕЛТА, продемонстрировали технологию десикации воздушного помощника агрономов. Речь идет о процессе, уточняет агентство, предуборочного высушивания растений. Он позволяет минимизировать потери и оптимизировать сбор урожая. Дроны используются для высушивания стеблей и листьев рапса, подсолнечника, кукурузы, сои, зерновых и зернобобовых, что позволяет равномерно наносить химические вещества даже на влажной почве.

Главе государства пояснили, что современные агродроны, во-первых, гарантируют точность обработки без порчи посевов, что позволяет сократить время до уборки и улучшить качество урожая. Благодаря своей маневренности и компактности они могут и добраться до мест, которые недоступны для традиционной техники.

"Замечательная вещь. Это же не только десиканты, можно вносить что угодно", - прокомментировал новую технологию белорусский руководитель.

При этом, не забывает Президент обращать повышенное внимание всех руководителей на важность работы и дисциплины для развития экономики в целом.