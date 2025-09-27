Пезешкиан: США требовали отдать им обогащенный уран в обмен на отсрочку санкций
США готовы были дать Ирану отсрочку на три месяца перед тем как будут восстановлены санкции Совета Безопасности ООН. Взамен американцы потребовали весь обогащенный в Иране уран.
Вот что об этом в интервью иранской государственной телерадиокомпании рассказал президент исламской республики Масуд Пезешкиан: "Требование американцев было неприемлемо. Они хотели, чтобы мы отдали им весь наш обогащенный уран, а взамен получили три месяца отсрочки".
Пезешкиан при этом подчеркнул, что через несколько месяцев Вашингтон снова захочет активировать антииранский механизм snapback и выдвинуть новое требование. По мнению иранского президента, если и выбирать между snapback и неприемлемыми требованиями, то лучше первое.
Напомним, что Совбез ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе.