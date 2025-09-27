Авиаслужбы Латвии предупредили о сбоях GPS

В воздушном пространстве Латвии из-за помех могут происходить сбои в работе GPS. Выпущено специальное предупреждение, оно будет действовать почти месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах прибалтийской республики.

Предупреждение выпущено для всех пользователей воздушного пространства республики. Оно действует до утра 21 октября.

«Возможна некорректная работа системы GPS в пределах воздушного пространства страны, в том числе полная потеря связи или передача ошибочных показаний времени из-за помех в спутниковой навигационной системе», — сказал источник.

Он не уточнил, с чем связаны помехи, но отметил, что стандартные навигационные средства, в том числе первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку работают в штатном режиме.

Ранее официальная Рига решила закрывать по ночам приграничное воздушное пространство для полетов на высотах до 6 км. Ограничение действует до 8 октября, полеты контролируют военные.