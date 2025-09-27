Президент Молдавии Майя Санду лишила десятки тысяч молдаван права голоса. Так в интервью URA.RU заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков прокомментировал открытие лишь двух избирательных участков в России для голосования на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября.

«Они не хотят допустить до голосования „неправильных“ избирателей — тех, кто не поддерживает евроинтеграционные и русофобские стремления правящей партии „Действие и солидарность“ и Санду. <...> Такие граждане живут в России, Белоруссии. Им под лукавой формулировкой „невозможности обеспечения безопасности“ фактически запретили голосовать на парламентских выборах», — заявил политолог.

Додон: ЕС вмешивается в предвыборную кампанию в парламент Молдавии

Собеседника URA.RU возмутил тот факт, что на 350-тысячную диаспору граждан Молдавии в России открыли лишь два участка в Москве, которые смогут принять только 10 тысяч человек. Особенно на фоне открытия десятков участков в Европе.

«Это грубейшее нарушение избирательных прав огромного числа молдавских граждан исключительно по политическим мотивам», — отметил Скориков.

В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. Власти страны решили открыть в Италии 75 участков, в Германии — 36. При этом в России откроют только два: в посольстве и в соседнем ним здании в Москве. В Россию отправили лишь 10 тысяч бюллетеней.