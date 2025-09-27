Россияне массово отравились в люксовом отеле в Турции

Десятки российских туристов отравились в пятизвёздочном отеле Dosinia Luxury Resort курорта Кемер в Турции. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, у одного из пострадавших, двухлетнего малыша, появились симптомы кишечной инфекции: ночью началась жуткая рвота и диарея, а температура поднялась до 39,8.

Родители немедленно обратились в клинику Кемера. По их словам, врачи не спешили оказывать помощь — положенные процедуры начали только через 3 часа, когда ребенок уже терял сознание.

Температуру не удалось сразу сбить, но через некоторое время состояние малыша улучшилось, он пошел на поправку.

Другие постояльцы отеля рассказали, что у них спустя несколько дней пребывания на курорте наблюдались аналогичные симптомы.

Ранее сообщалось, что в начале августа российские туристы отравились во время отдыха в пятизвёздочном отеле Club Hotel Anjeliq в турецкой Аланье. У них появились такие симптомы пищевого отравления, как высокая температура, тошнота и рвота.

По мнению туристов, это связано с антисанитарией в гостинице: в зоне раздачи еды летают мухи, персонал выдаёт грязные тарелки, к уборке номеров также есть вопросы.