В Британии раскрыли, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине

На смену позиции президента США Дональда Трампа по кризису на Украине могла повлиять встреча с королем Великобритании Карлом III, премьер-министром королевства Киром Стармером и другими официальными лицами, пишет Daily Mail.

Во вторник, 23 сентября, после встречи с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН американский лидер заявил, что при поддержке Европейского союза «Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше».

Позиция Трампа знаменует собой существенный отход от его предыдущих утверждений о том, что Украине придётся уступить территорию, отметил автор статьи.

Журналисты попросили главу офиса Зеленского Андрея Ермака раскрыть, кто повлиял на президента США, убедил его изменить мнение о ситуации на Украине.

Чиновник ответил, что самым важным фактором оказался визит Трампа в Великобританию, в ходе которого политик встретился с монархом, главой правительства, рядом других высокопоставленных персон.

«Хочу отметить, что визит президента Трампа в Соединённое Королевство был замечательным, и я знаю позицию Его Величества, позицию премьер-министра Стармера и людей, с которыми встречался президент Трамп. Это было очень важно», — пояснил Ермак.

Напомним, что глава США находился в королевстве с 16 по 18 сентября с государственным визитом. Карл III принял его в Виндзорском замке 17 сентября, вручил подарки, устроил в честь высокого гостя торжественный ужин.