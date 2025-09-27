Telegraph: встреча с Карлом III могла повлиять на позицию Трампа по Украине

Газета.Ru

Встреча с королем Великобритании Карлом III могла повлиять на смену позиции президента США Дональда Трампа по Украине.

В Британии рассказали, что могло повлиять на позицию Трампа по Украине
Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

«Неслучайно изменение мнения Трампа произошло так скоро после его разговоров с королем. Предполагается, что монарх обсуждал Украину на личных встречах с президентом [США] в ходе его государственного визита», — говорится в материале.

16 сентября Трамп с супругой Меланией прибыл в Великобританию со вторым визитом. У трапа их встретили принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон. Они подвели чету Трампов к Карлу III и королеве Камилле.

Как сообщало издание Politico, король Карл III при помощи пышного приема хотел склонить Трампа к большей поддержке Украины. В материале отмечалось, что президента и первую леди чествовали «с величайшей помпой и пышностью, которые только может предложить Британия».