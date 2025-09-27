Раскрыто, для каких целей в Киеве начали привлекать коллекторские агентства

В Киеве впервые начали привлекать специализированные агентства для взыскания задолженности за коммунальные услуги. Соответствующий тендер провело предприятие жилищно-коммунального хозяйства в Оболонском районе столицы.

Победителем стала коллекторская компания, с которой заключен договор на оказание услуг до конца 2025 года. Общая сумма контракта составляет около полутора миллионов гривен.

Согласно условиям, коллекторы получат полный доступ к информации о должниках. Для работы с неплательщиками будут применяться стандартные методы воздействия: телефонные звонки, рассылка напоминаний, а также личные встречи. Решение о привлечении сторонних организаций руководство предприятий связывает со значительным ростом суммы долгов населения после недавнего повышения тарифов на техническое обслуживание домов.

При этом многие жители города отказываются оплачивать новые счета, считая предъявленные к оплате суммы необоснованно завышенными. Именно этот протест со стороны киевлян и вынуждает коммунальные службы переходить к более жестким мерам по взысканию образовавшейся задолженности.