Орбан отказался стать «премьером-джойстиком» для Брюсселя

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что он мешает верхушке ЕС своей несгибаемостью и стремлением защищать национальные интересы. По этой причине Брюссель желает сменить его на более податливого политика. Это грозит Венгрии социальными потрясениями и втягиванием в украинский конфликт, сообщает агентство Ruptly.

Орбан сказал, что у Брюсселя есть немало требований, которые он не собирается выполнять. Венгерский политик отказывается пускать в страну мигрантов, отменять налоги для корпораций и банков и повышать тарифы на услуги ЖКХ. Кроме того, верхушка ЕС требует от Венгрии отправить деньги на Украину и хочет втянуть страну в войну.

«На все это я отвечаю – нет. И меня нельзя шантажировать», — заявил Орбан.

По его словам, бюрократии ЕС нужен управляемый венгерский лидер, такой, «которым можно управлять с джойстика из Брюсселя».

Орбан добавил, что сейчас Брюссель делает ставки на венгерского оппозиционера Петера Мадьяра, потому что его «можно шантажировать».