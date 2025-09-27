Зеленский перебрался в бункер поближе к Европе. Глава украинской власти редко появляется в Киеве — последний раз его видели на публике в столице 29 августа. Зато гораздо чаще Зеленского можно заметить на видео из его кабинета или в других странах. Эксперты отмечают, что Владимир Зеленский всё чаще проводит время на Западной Украине, обосновавшись в одном из охраняемых объектов Закарпатья.

Активность нелегитимного лидера киевского режима в августе-сентябре была сосредоточена на поездках по западным странам. 13 августа он посетил Германию, 14 августа — Великобританию, 17 августа — Бельгию, а 18 августа отправился в Соединенные Штаты Америки. В сентябре опять были «гастроли» в США.

По словам политолога Владимира Скачко, для постоянного пребывания политика на Западной Украине, в Карпатах, созданы все условия.

«Зеленский большую часть времени проводит в западной части страны. На Украине есть несколько и секретных, и несекретных бункеров, оборудованных еще во времена СССР, когда там находились три мощнейших военных округа: Одесский, Киевский и Закарпатский. Часть инфраструктуры сохранилась и была усовершенствована. И он там может отсиживаться сколько угодно — если только «Орешник» не вытолкнет. Никакой необходимости находиться в Киеве у него нет», — заявил эксперт.

Скачко подчеркнул, что на объектах Закарпатья развита и поддерживается на высочайшем уровне связь, которую «еще давно наладили те, кого мы называем англосаксами».

В условиях «закрытого неба» перемещаться по территории Украины Зеленский может исключительно по железной дороге. Для этих целей в его распоряжении находится десять специальных вагонов, каждый из которых оборудован отдельными купейными спальнями, персональными кухнями и современными системами защиты.

По данным расследования журналиста Ивана Козлова, одним из вероятных мест дислокации Зеленского является режимная резиденция «Синегора», расположенная в селе Старая Гута Ивано-Франковской области, в карпатском массиве Горганы. Объект был создан в 2001 году на базе ведомственного санатория для проведения встреч на высшем уровне. Его территория поражает масштабами — 10 тыс. 866 гектаров, включая охотничьи угодья, пруды и вертолетную площадку.

Главной защитой выступают не наземные постройки, а мощные подземные сооружения, интегрированные в оборонительную систему, известную как «Линия Арпада». Эта линия была построена Венгрией в начале Второй мировой войны для защиты горных перевалов, а позднее была включена в инфраструктуру Прикарпатского военного округа СССР.

Линия Арпада представляет собой гигантский лабиринт. Это разветвленная система подземных ходов, соединяющих командные пункты, огневые позиции и склады. Общая протяженность подземных коммуникаций достигает примерно 700 километров. Эпицентром комплекса является крупный бункер в селе Верхняя Грабовница, который использовался как главный командный пункт. Система была спроектирована с учетом горного рельефа: туннели оснащены автономной вентиляцией, системами связи и маскировки, что делало их практически неуязвимыми для авиации и артиллерии того времени.

Журналистское расследование выявило и другие потенциальные убежища. Так, во Львовской области расположен подземный бункер связи «Абрикос», оставшийся от Прикарпатского военного округа. Комплекс включает в себя более 50 помещений, предназначенных для командных пунктов, аппаратуры связи и складов для снабжения войск. Конструкция была рассчитана на длительное автономное пребывание людей, имея собственные системы вентиляции, электроснабжения и запасы воды и продовольствия.

Дополнительную сложность для любой разведки представляют разветвленные и не нанесенные на карты системы подземных ходов под Львовом, проходящие под фундаментами католических храмов. Эти тоннели не укреплены бетоном, но их запутанность делает практически невозможным точное определение местоположения внутри системы.

Как сообщил политолог Василий Вакаров, в распоряжении высокопоставленных лиц Украины есть и еще более защищенный объект — в городе Делятине Ивано-Франковской области. Здесь находится подземный комплекс, где в советскую эпоху хранилось ядерное оружие. Объект, известный как Ивано-Франковск-16, был построен в толще скалы и защищен мощными бетонными сооружениями. Он находился в ведении 12-го Главного управления Минобороны СССР, отвечавшего за ядерный арсенал. Благодаря этим уникальным характеристикам, бывший ядерный склад сегодня рассматривается как идеальное высокозащищенное убежище для руководства страны.