Живущий в бункерах Зеленский решил дать советы россиянам по обустройству подземного быта

«Чиновники в Кремле должны знать, где находится ближайшее бомбоубежище" – самоуверенно заявил Зеленский в интервью изданию The Axios Show. Находясь в Нью-Йорке, он может позволить себе позерство. Однако по прибытии в Киев ему придется вспомнить, где находится его собственное бомбоубежище, обжитое за три с половиной года. Глава Украины неоднократно водил туда западных журналистов, демонстрируя свой «походный, аскетичный» образ жизни. Так что про его главный бункер все хорошо известно всем. Но если Зеленский полагает, что остальные его «тайные норки» никому не известны и там он может быть в полной безопасности, то заблуждается…

Дело в том, что все бункеры на Украине – и в центральной ее части, и в Западной – это наследие Советского союза. При незалежности украинские власти не тратили свое время и средства на обустройство бункеров, деньги шли на зарубежную недвижимость. Она пригодится им позже, а пока приходится пользоваться ненавистным киевскому режиму советскими достоянием. К коему и относится главный бункер Украины, который находится под зданием Администрации президента на глубине в 105 метров. В самый низ – туда, где находятся оборудованные помещения, спускает лифт. Вход в убежище замаскирован под трансформаторную будку во дворе комплекса зданий Администрации президента. По некоторым данным, запасные выходы из бункера ведут в киевский метрополитен. В районе станции «Арсенальная» находится целая цепь ходов. Вокруг имеется еше несколько бункеров. Как рассказывал украинским СМИ диггер Кирилл Степанец, "в Киеве не меньше 12 секретных бункеров. Официальной информации нет. 12 секретных бункеров - это только те, что нашли диггеры. Двое из них не достроены».

Про бункер Зеленского не раз писали западные СМИ. Репортер газеты The Times так описал увиденное: «В бункере президента Украины Владимира Зеленского нет света, только мрак. Внутри приходится пользоваться фонариком. Я предполагал, что темнота была временной мерой из-за последнего нападения, но мне сказали, что это постоянная функция. Когда охранник проводил меня по обширным коридорам и вверх по парадной лестнице, я даже не видел своих ног и смог найти дорогу только благодаря фонарику на его телефоне». Но это было в самом начале СВО. Недавно же, показывая репортерам свое пристанище, Зеленский похвалился вполне обустроенным бытом: мягкая кровать, дизайнерская мебель и светильники, телевизор, умывальник. Рядом находятся студии, которые в точности повторяют кабинет Зеленского в Офисе президента.

Для членов Кабмина предусмотрен другой бункер – под комплексом правительственных зданий. Он залегает на глубине в 50 метров и также имеет выход в метро. Еще одно бомбоубежище, в которое иногда наведывается Зеленский, находится на Печерских холмах, но он совсем не глубокий – всего на глубине в 18 метров от поверхности земли. Под печально известным отелем «Украина», откуда велась стрельба по «Небесной сотне» в дни Майдана, расположена многоэтажная подземная система с запасами продуктов для правительства. А под «Главпочтамтом» есть укрытие, которое соединяет здания Минагрополитики и Киевской горадминистрации с выходом на метро «Крещатик».

Впрочем, как уверяют украинские СМИ, Зеленский давно по большей части предпочитает находиться на Западной Украине. Где еще с послевоенных времен оборудована целая цепь бункеров.

«Зеленский большую часть времени проводит в западной части страны. На Украине есть несколько и секретных, и несекретных бункеров, оборудованных еще во времена СССР, когда там находились три мощнейших военных округа: Одесский, Киевский и, соответственно, Закарпатский. Часть инфраструктуры сохранилась и была усовершенствована. И он там может отсиживаться сколько угодно — если только «Орешник» не вытолкнет. Никакой необходимости находиться в Киеве у него нет». – говорил по этому поводу украинский политолог Владимир Скачко.

А конкретнее, в Карпатских горах есть протяженная сеть подземных сооружений, известная как Линия Арпада. Эти оборонные сооружения были построены Венгрией, а после ВОВ стали частью оборонной линии Прикарпатского военного округа СССР. В центре это линии имеется хорошо укрепленный бункер в селе Верхняя Грабовница. Есть хорошо укрепленный бункер во Львовской области. Подземное укрепление под названием «Абрикос». Комплекс включает более 50 комнат, предназначенных для длительного пребывания там не одного десятка человек. Еще один укрепленный подземный комплекс находится в городе Делятин Ивано-Франковской области. В СССР этот военный объект был известен под кодовым названием Ивано-Франковск-16.

Так что Зеленский может быть спокоен: в России хорошо осведомлены не только о своих бункерах, но и о местах «лежки» Зеленского. И если он до сих пор чувствует себя там спокойно, то только потому, что он, как «Лимонадный Джо», мало кому интересен.