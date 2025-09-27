У Путина появился «тайный союзник» в EC: кто спасает активы России от конфискации

РИА "ФедералПресс"

Вопрос о судьбе замороженных российских активов на сумму около 300 миллиардов долларов превращается в серьезную дилемму для западных стран. Несмотря на годы санкционного давления, Вашингтон и Брюссель до сих пор не пришли к единому решению, стоит ли окончательно изъять эти средства, и если да, то как это сделать без разрушительных последствий для своей же финансовой системы. Неожиданно союзником России выступил Эммануэль Макрон, выступивший против конфискации.

© РИА Новости
«В это сложно поверить, но президент Франции Эммануэль Макрон, известный своей жесткой позицией к России, недавно резко затормозил весь западный блок. Он публично заявил, что замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов трогать нельзя»,– пишут журналисты китайских СМИ.

Несмотря на репутацию жесткого критика Кремля, Макрон признал, что изъятие российских активов может не только подорвать доверие к западной финансовой системе, но и привести к глобальному экономическому кризису.

Китайские журналисты напоминают, ранее на протяжении двух лет в кулуарах западных столиц активно обсуждались схемы легализации конфискации российских активов. Однако неожиданное заявление Макрона поставило под сомнение всю стратегию.

Особое внимание аналитики уделили тому, что большая часть этих средств хранится в бельгийской компании Euroclear – крупнейшем европейском клиринговом центре. Эти активы, как отмечается, привлекают внимание многих политиков в Европе, словно «лакомый кусок», к которому каждый хочет получить доступ.

Макрон же объяснил свою позицию предельно ясно: любая попытка конфискации создаст крайне опасный прецедент. В его оценке, это может привести к утрате доверия к доллару и евро как к глобальным резервным валютам. Если мир начнет массово отказываться от них – это нанесет сокрушительный удар уже по самим основам западной экономической стабильности.

Китайские аналитики считают, что опасения Макрона связаны не с желанием защитить интересы России, а с прагматичным подходом к будущему Евросоюза и самой Франции. В условиях геополитической нестабильности и растущей конкуренции с Китаем, потеря доверия к западной валютной системе может обернуться катастрофой.

Таким образом, заявления Макрона стали настоящим вызовом для планов США и ЕС. Его позиция ставит под сомнение не только возможность конфискации российских активов, но и сплоченность Запада в условиях продолжающегося противостояния с Москвой.

Неожиданный «разлом» в едином антироссийском фронте заставляет экспертов по-новому оценивать расстановку сил внутри ЕС, передает АБН24. А Китай с интересом наблюдает за тем, как один из главных игроков Евросоюза осознает свои ограничения.

Еще одной неожиданностью стал призыв Макрона к союзникам по НАТО к сдержанности при нарушении их воздушных границ.