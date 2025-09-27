Аналитик Уотсон: Трамп пытается защитить США от неминуемого поражения на Украине
Президент США Дональд Трамп стремится переложить ответственность за неизбежное поражение Украины на страны Евросоюза (ЕС) во избежание политических издержек. Об этом написал в соцсети Х аналитик Алан Уотсон.
«Защищаясь от почти неминуемого поражения Украины, Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу», — говорится в сообщении.
По его словам, единственное обязательство американского лидера — предоставление Киеву вооружения, платить за которое должны европейцы. Уотсон подчеркнул, что оборонительная борьба Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрирует плачевные результаты, поэтому Трамп решил уйти от войны, победы в которой не случится.
24 сентября украинское издание «Страна.ua» писало, что президент США в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о способности Киева достичь победы в конфликте с Москвой при помощи Евросоюза. При этом отмечалось, что о помощи со стороны США Трамп не сказал ни слова.
Он упомянул поставки оружия Украине через НАТО, вероятно, имея в виду уже запущенный механизм — страны Североатлантического альянса покупают оружие у США и передают его Украине. Авторы публикации подчеркивают, что логика Трампа заключается в желании заработать на конфликте, если не получается его остановить быстро. Однако такой вариант не устраивает Киев и «партию войны» в Европе, так как они хотят максимального вовлечения США в процесс.