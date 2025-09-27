Трампа назвали президентом Европы

Президент США Дональд Трамп стал «настоящим президентом Европы». Об этом пишет издание Politico.

Американский лидер заявлял, что так его называют главы многих стран Европейского союза (ЕС). Несмотря на то, что европейские чиновники опровергли его слова, в этих высказываниях все равно отражена неприятная реальность — «лидеры ЕС фактически предложили президенту место во главе своего стола». В статье упоминается, что генсек НАТО Марк Рютте открыто называл Трампа «папой», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с ним «однобокую сделку, напоминающую капитуляцию» перед США.

«Никогда с момента создания ЕС президент США не оказывал такого прямого влияния на европейские дела. И никогда еще лидеры ЕС не проявляли такой готовности — даже отчаянной — рассматривать президента США как авторитетную фигуру, которую нужно восхвалять, уговаривать, лоббировать, обхаживать и никогда открыто не противоречить ей», — указано в статье.

Ранее Трамп заявил, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, назвав это позором. Он призвал ЕС присоединиться к пошлинам США в отношении России.