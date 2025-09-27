Администрация Трампа сообщила о заморозке средств для иностранной помощи

Верховный суд США разрешил администрации президента США Дональда Трампа удержать $4 млрд, которые были выделены конгрессом на иностранную помощь. Об этом заявила судья Елена Каган, передает телеканал CBS News.

Последствие данного решения заключается в том, что власти страны получили возможность прекратить использование этих денег, выделенных конгрессом на иностранную помощь. Эти средства не достигнут своих предполагаемых получателей, говорится в документе.

Тем не менее Каган, а также судья Кетанджи Браун Джексон и судья Соня Сотомайор не поддержали это решение.

Способность Европы отказаться от поддержки Украины без США оценили

В начале сентября член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин предложила урезать военную помощь Украине. По ее оценке, американские налогоплательщики направили на поддержку Украины уже более $175 млрд и этого достаточно, а США больше не могут «позволить себе финансировать иностранные войны».

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада.