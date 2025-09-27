На Западе раскрыли истинный мотив Трампа в отношении Украины

Президент США Дональд Трамп хочет защитить свою страну от грядущего поражения Украины, переложив ответственность за это на Европу. Истинный мотив американского лидера раскрыл аналитик Алан Уотсон в социальной сети Х.

По его словам, Трамп взял на себя лишь одно обязательство — Вашингтон будет предоставлять Киеву оружие, но лишь в том случае, если платить за него будут европейские страны.

«Трамп перекладывает войну на аутсорсинг в Европу. В то время как украинская оборона в Донбассе рушится, Трамп уходит от войны, в которой невозможно победить», — считает эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европы может не только вернуть свои территории, но также потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и выставляет «бумажным тигром».