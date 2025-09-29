НАТО ответит на инциденты с беспилотниками в Дании

НАТО нарастит присутствие в Балтийском регионе после инцидентов с беспилотниками в небе над Данией. В регионе усилят надзор с помощью новых платформ разведки, наблюдения и зондирования, а также отправят как минимум один фрегат ПВО.

Ранее датские аэропорты несколько раз приостанавливали свою работу из-за сообщений о замеченных поблизости неопознанных БПЛА. В Копенгагене пытаются возлагать ответственность за подобные инциденты на Россию, хотя признают, что никакими доказательствами не располагают. Эксперты уверены: дроновая истерика нужна европолитикам для запугивания собственных граждан и увеличения оборонного бюджета.

НАТО усилит своё присутствие в Балтийском регионе на фоне инцидентов с беспилотниками в Дании.

«НАТО ещё больше повысит бдительность, задействовав новые многоцелевые средства в регионе Балтийского моря», — пишет Reuters.

В альянсе рассказали агентству, что такие средства включают «разведывательные, наблюдательные и рекогносцировочные платформы, а также по меньшей мере один фрегат противовоздушной обороны». При этом там отказались предоставить информацию, какие страны выделят дополнительные силы и средства.

Как отметили в агентстве, объявленный шаг усилит миссию НАТО «Балтийский страж» (Baltic Sentry), запущенную в середине января нынешнего года. Она стала ответной мерой на ряд инцидентов, в результате которых были повреждены силовые кабели, телекоммуникационные линии и газопроводы на дне Балтийского моря.

Напомним, что с 22 сентября аэропорты в Дании несколько раз приостанавливали работу из-за беспилотников, замеченных вблизи авиагаваней. Сбои в работе затронули аэропорты Копенгагена, Ольборга, Эсбьерга, Зондерборга и Скридструпа. При этом установить принадлежность БПЛА до сих пор не удалось, хотя они надолго зависали в районе аэропортов. В частности, в полиции страны сообщали, что над Ольборгом дроны находились на протяжении трёх часов.

В поисках российского следа

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инциденты с беспилотниками «самой серьёзной атакой на инфраструктуру» страны. Она предупредила сограждан о необходимости готовиться к новым гибридным атакам, указав на Россию как на якобы главную угрозу безопасности Европы. При этом она признала, что власти так до сих пор и не выяснили, кто в реальности стоит за инцидентами.

То же подтвердил 25 сентября и глава Службы военной разведки Дании Томас Аренкиль, отказавшись сообщать, подозревается ли в деяниях какой-либо государственный субъект.

В свою очередь, министр обороны страны Троельс Лунд Поульсен в тот же день отметил, что запуск беспилотников — дело рук профессионалов.

«Я бы охарактеризовал это как гибридную атаку с использованием различных типов БПЛА», — сказал он, признав, что у ведомства нет доказательств прямой связи инцидентов с Россией.

Позднее в интервью датскому телеканалу TV2 министр отметил, что полиция и вооружённые силы страны действовали «слишком медленно» в реагировании на присутствие неопознанных дронов в воздушном пространстве королевства.

Примечательно, что в некоторых западных СМИ истерику европейских властей вокруг залётных беспилотников считают подозрительной. Так, в норвежском издании Steigan предположили, что инциденты с дронами страны Европы используют для запугивания жителей и оправдания усиления военной активности и ужесточения законов. Как отметил колумнист издания Арнт Реми Овик, подобные кампании по созданию «невидимого врага» и раньше проводились западными политиками, напомнив о предлоге для войны в Ираке и о том, как разрозненные кибератаки часто приписываются России без доказательств.

С его точки зрения, общественное мнение готовят к «атакам», которые оправдают новые миллиардные бюджеты для военной промышленности. При этом ни один беспилотник не был обезврежен и ни один оператор БПЛА не был пойман.

«Нам не предъявлено вообще никаких вещественных доказательств. Однако эти события уже используются для создания образа, будто Запад оказался под ударом. Это вообще общепризнанная черта провокаций: истинная цель таких инцидентов — не реальная угроза, а нагнетание психологического давления на население», — приводит РИА Новости рассуждения Овика.

Между тем в посольстве России в Дании отвергли какую-либо причастность РФ к инцидентам. В Telegram-канале дипмиссии их назвали срежиссированной провокацией.

«Несомненно, она будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряжённости в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам», — заявили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о новых беспилотниках над европейскими странами, подчёркивал, что все обвинения в адрес России по этому поводу голословны.

Примитивная пропаганда Европы

По мнению военного эксперта, историка войск противовоздушной обороны Юрия Кнутова, инциденты с беспилотниками в Дании и Европе в целом укладываются в общую схему нагнетания паники Западом.

«Это всё звенья одной цепи, конечная цель которой — создать ажиотаж вокруг России, приписать ей намерение якобы захватить не только Украину, но и страны НАТО, в связи с чем нужно срочно принимать какие-то меры. Вот сейчас в ЕС обсуждают «стену дронов», под которую планируют выделять миллиарды евро. И для этого нужно создать соответствующее информационное обеспечение, чтобы не было вопросов, почему социальные проблемы остаются нерешёнными», — пояснил аналитик в беседе с RT.

В свою очередь, военный обозреватель Виктор Литовкин считает, что под шумок от истории с беспилотниками НАТО пытается закрыть для России Балтийское море.

«Специально для этого и создаются разные провокации. Но это примитивные удары по их собственному благополучию. Потому что если Россия не будет проходить через Балтийское море, то Европа не получит даже сжиженный газ, который она закупает у России, как и другие полезные ископаемые. Но в руководствах евростран сидят чиновники, для которых политические задачи стоят на первом месте», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Однако чрезмерное наращивание сил в Балтийском море может привести к катастрофическому сценарию, считает Литовкин.

«Если агрессия натовских кораблей и подразделений будет нарастать, то это может привести к военному конфликту, потому что Россия не позволит ограничивать движение своих судов и кораблей в Балтийском море в нейтральных водах. Нарушать морской кодекс мы не позволим», — подчеркнул он.

По мнению Юрия Кнутова, в Брюсселе недооценивают последствия возможных провокаций.

«Страны НАТО постоянно говорят о том, что Балтийское море — это внутреннее море НАТО, за исключением двух городов — Калининграда и Санкт-Петербурга. И в их отношении постоянно совершаются провокации. Мы помним, как в мае Эстония пыталась захватить нефтяной танкер, следовавший в Санкт-Петербург, и России пришлось задействовать свой истребитель Су-35, чтобы отогнать натовские корабли», — рассказал собеседник RT.

Эксперты сходятся во мнении, что тактика нагнетания антироссийской политики и страха в Европе выгодна прежде всего самим политическим элитам и западному военно-промышленному комплексу.

«Потому что легко списать отсутствие заботы о населении, о проведении социальных реформ, повышении зарплат, снижении налогового бремени на российскую угрозу, на российскую агрессию. Они примитивной пропагандой маскируют свои намерения», — объяснил Виктор Литовкин.

Только таким образом в Европе могут оправдать затеянную европолитиками гонку вооружений, которая даёт колоссальный доход ВПК, полагает Юрий Кнутов.

«Учитывая, что сейчас европейские страны находятся в тяжёлом экономическом положении из-за отсутствия дешёвого российского газа, им нужно как-то эту ситуацию оправдать. И извечный удобный повод для этого — Россия», — заметил аналитик.

Однако все обвинения в адрес РФ шиты белыми нитками, и пресловутые беспилотники в небе над Данией не имеют к России никакого отношения, подчеркнул он. Европейские страны медлят в сбивании этих БПЛА и предъявлении их широкой общественности, потому что сразу станет понятно, что Москва тут ни при чём.

«Европолитики не заинтересованы в предъявлении своим гражданам вещественных доказательств обвинений в адрес РФ, потому что эти обвинения огульны. Им достаточно создать информационный шум», — сказал Кнутов.

Отсутствие сбитых дронов назвал лучшим доказательством искусственности ситуации и Виктор Литовкин.

«Не будет никаких сбитых беспилотников, потому что не Россия их пилотирует в небе над Европой. Но нас не оставят в покое. Вместо доказательств там будут выезжать на традиционных шаблонах типа «весьма вероятно» (хайли лайкли, highly likely, англ. — RT.), — резюмировал эксперт.