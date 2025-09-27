В материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили имя Илона Маска

В ежедневных графиках финансиста Джеффри Эпштейна фигурируют имена Илона Маска, Питера Тиля и бывшего советника президента США Стива Бэннона. Об этом сообщили конгрессмены-демократы из Комитета по надзору Палаты представителей, на которых ссылается Axios.

Отмечалось, что контакты Маска, Тиля и Бэннона с Эпштейном были известны и ранее, однако в открытых документах по делу они не упоминались. Теперь в распоряжении Конгресса оказался пакет из более чем восьми тысяч документов, куда вошли телефонные записи, журналы перелетов и ежедневные расписания финансиста.

По данным источника, в записях от декабря 2014 года значилось напоминание о поездке Маска на остров. В ноябре 2017 года в расписании стоял обед с Питером Тилем, а в феврале 2012 года — завтрак со Стивом Бэнноном.

Конгрессмены подчеркнули, что речь идет о материалах, охватывающих периоды с начала 90-х до 2019 года, и они позволяют шире взглянуть на круг общения Эпштейна, передает портал.

9 сентября сообщалось, что в Конгресс США поступила копия книги за 2003 год, где содержится непристойное поздравление президента Штатов Дональда Трампа для 50-летнего Джеффри Эпштейна. Открытка американского лидера состоит из машинописного текста, который обрамлен контуром обнаженной женщины.