Лидер КНДР назвал первоочередную задачу для обеспечения безопасности страны

Ким Чен Ын назвал первоочередной задачей развитие ядерного потенциала КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе встречи с научно-техническими работниками ядерной области заявил, что первоочередной задачей для обеспечения безопасности страны является развитие ядерного потенциала КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Повышение готовности государства к ядерному противоборству является первоочередной задачей с точки зрения обеспечения безопасности республики, самым верным выбором для настоящего и будущего государства, неизменной обязанностью, которой нам следует придерживаться», — передает агентство слова лидера КНДР.

Он уточнил, что Северная Корея должна «непрерывно ковать и обновлять ядерный щит и меч». Именно это позволяет гарантировать суверенитет страны, отстаивать интересы и право КНДР на развитие.

Накануне Южная Корея совершила предупредительные выстрелы в сторону торгового судна КНДР, которое якобы нарушило Северную пограничную линию (NLL) в Желтом море в районе острова Пэннён.

Ранее южнокорейские военные оказали помощь судну КНДР.