СМИ: Речь Трампа вызвала смятение в Европе

Выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН вызвало обеспокоенность европейских политиков, усмотревших в его словах угрозу демократическим ценностям. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, европейских чиновников насторожил не только тон речи, но и её содержательная часть.

В своем выступлении Трамп охарактеризовал миграцию и проблемы с энергоресурсами как "двуглавого монстра", разрушающего Европу, заявив, что континент "катится в ад" из-за неконтролируемой иммиграции. Также он назвал теорию изменения климата "величайшим обманом".

Председатель Европейского совета Антониу Кошта констатировал расхождение в понимании ценностей между ЕС и некоторыми американскими политиками, подчеркнув приверженность Европы свободе слова. Анонимный европейский дипломат во Франции иронично предположил, что "импорт американского воздуха в баллонах" мог бы стать логичным продолжением риторики Трампа.

При этом, как отмечает агентство, многие европейские министры избегали прямой критики, акцентируя стратегический характер отношений и веру в прочность американских демократических институтов. Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила уверенность в способности США преодолеть внутренние разногласия благодаря сильным институтам и традициям свободы слова.