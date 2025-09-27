Зеленского призвали прекратить провокации в адрес Венгрии

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович жестко раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы нарушении украинской границы венгерским дроном. Об этом он написал в своей социальной сети Х. По словам эксперта, риторика Зеленского вызывает неприязнь и не способствует диалогу между странами.

«Послушай, Зеленский. Дело вот в чем. Понятно, что тебя задели слова Трампа о том, что Словакия и Венгрия могут продолжать закупать энергоносители у России. <…> Но эта истерика просто неприлична», — подчеркнул Кошкович в публикации.

В Венгрии резко ответили на слова Зеленского о дронах

Аналитик добавил, что Будапешт вправе самостоятельно принимать решения по вопросам энергетики и внешней политики, не оглядываясь на интересы киевского режима.

Ранее Зеленский без предоставления доказательств заявил о предполагаемом нарушении украинской границы «вероятно, венгерскими» разведывательными беспилотниками. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также подверг критике слова украинского президента, отметив, что подобные обвинения носят абсурдный характер и связаны с «хунгарофобией», передает «Национальная служба новостей».