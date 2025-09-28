Нетаньяху допустил амнистию для ХАМАС при определенных условиях

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность амнистии для ХАМАС при условии освобождения всех заложников и завершения вооруженного противостояния.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность предоставления амнистии представителям движения ХАМАС, передает РИА «Новости». В интервью телеканалу Fox News он указал, что для этого необходимы дополнительные согласования по деталям.

«Я думаю, детали этого еще предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников – мы позволим им уйти. Это то, о чем мы говорили раньше, но все это еще нужно детально согласовать», – заявил Нетаньяху.

Он отметил, что вопрос амнистии касается в первую очередь прекращения конфликта и гуманитарных шагов со стороны ХАМАС. По его словам, конкретные положения соглашения будут определяться в ходе переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС не имеет будущего в составе палестинской администрации. Аббас подчеркнул, что ХАМАС должно будет сложить оружие.