В Польше отменили социальные выплаты неработающим украинцам
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий социальные выплаты для неработающих граждан Украины. Об этом журналистам сообщил глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий.
Новый закон предусматривает, в частности, что выплата пособия 800+ (800 злотых, около 200 долларов ежемесячно на каждого ребенка) будет осуществляться только при условии профессиональной занятости родителя.
В Польше заявили о «конце украинского туризма»
Ранее Навроцкий наложил вето на принятый сеймом закон о помощи гражданам Украины, поскольку тот предусматривал социальные выплаты независимо от трудоустройства.
Богуцкий подчеркнул, что в отношении украинских граждан должны действовать стандартные правила, и президент четко дал понять о недопустимости особых преференций. По его словам, эти вопросы должны регулироваться общими законами, применяемыми ко всем.
Кроме того, подписанный закон отменяет ранее предоставлявшиеся всем украинцам, включая неработающих, льготы на лечение, реабилитацию и субсидирование покупки рецептурных лекарств.