Мерц заявил о конце мира в Германии

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что на данный момент больше нельзя говорить о мире в Германии.

Его слова приводит ТАСС.

«Мы находимся не в условиях войны, но мы больше не живем и в мире», — заявил он.

Мерц на конференции Schwarz Ecosystem Summit, посвященной вопросам устойчивого экономического развития и достижения цифрового суверенитета. «Ежедневные диверсии. Попытка вывести из строя дата-центры. Кибератаки», отметил, что имеет определенные подозрения, что в зале, возможно, каждый второй как минимум один раз испытал на себе кибератаку.

При этом какой-либо конкретики Мерц не привел.

7 сентября газета The Washington Post написала, что станции метро и подвалы в Германии планируют переоборудовать в убежища на фоне возможной войны с Россией. В материале говорится, что власти ФРГ обязались сделать страну «kriegstüchtig» (готовой к войне) к 2029 году.

Немецкие чиновники также призвали граждан внести свой вклад и создать запасы на 10 дней или хотя бы на три.

3 сентября Мерц заявил, что не верит словам президента РФ Владимира Путина о стремлении к миру. Канцлер предложил экономически истощить Россию, чтобы она не смогла дальше поддерживать свою военную экономику.