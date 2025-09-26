Тегеран призывает СБ ООН проголосовать за отсрочку введения санкций против Ирана

В преддверии голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции об отсрочке санкций против Ирана глава МИД страны Аббас Аракчи обратился с призывом поддержать данную инициативу. Данное заявление он сделал в соцсети Х.

«Иран призывает членов Совбеза действовать ответственно и встать на верную сторону, поддержав дипломатию, правосудие и международное право», — написал дипломат.

По мнению главы иранского МИД, предстоящее голосование предоставляет Совбезу возможность отвергнуть конфронтацию и сделать выбор в пользу сотрудничества.

Ожидается, что в пятницу, 26 сентября, состоится голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, предложенному Россией и Китаем, который предусматривает техническую отсрочку восстановления санкций против Тегерана на период в шесть месяцев.

19 сентября Совет Безопасности ООН не принял резолюцию, направленную на продолжение отмены санкций, действующих в отношении Ирана. Против этой инициативы проголосовали делегаты из Соединенных Штатов , Франции, Соединенного Королевства, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.