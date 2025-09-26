Тела пропавших без вести военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Как отмечается в публикации, данная бригада принимала участие во вторжении в Курскую область и понесла значительные потери. Большая часть тел военнослужащих ВСУ остается лежать в посадках, однако даже те, кого смогли эвакуировать, официально на Украине продолжают считаться «пропавшими без вести».

Также «Северный ветер» рассказывает о жительнице Львова, сообщившей о местном морге, где скопилось множество тел украинских бойцов. По ее словам, единственного рефрижератора на всех не хватает.

«Тела хранятся порой более полугода, иногда из-за халатного отношения следователей. Только один холодильник. Тела лежат друг на друге», — приводит Telegram-канал часть публикации женщины.

Ранее стало известно, что ВСУ понесли большие потери в Харьковской области. В результате украинские военнослужащие на данном участке отступили на исходные позиции.