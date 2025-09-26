Трамп допустил отмену ограничений на удары Украины вглубь России

Президент США Дональд Трамп допустил, что Белый дом может снять запрет на удары американским оружием вглубь России. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке Трамп заявил, что «открыт» для снятия подобных ограничений. При этом, американский президент все же не стал давать прямых обещаний по этому поводу.

«По словам высокопоставленного американского и украинского чиновников, президент Трамп сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что он открыт для снятия ограничений на использование Украиной американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России, однако он не обещал сделать это в ходе встречи во вторник», — сообщает издание.

Источник отмечает, что Зеленский запросил у Трампа прислать дополнительные ракеты большой дальности, а также разрешение использовать их для ударов вглубь России. Глава Белого дома не стал возражать против такой возможности, но собеседники издания утверждают, что он еще не принял окончательного решения.

Ранее Зеленский заявил, что Кремль может стать целью украинских ударов.