ЦИК Молдавии исключил из предвыборной гонки еще одну партию

Центральная избирательная комиссия Молдавии 26 сентября исключила из предвыборной гонки оппозиционную партию «Великая Молдова». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК Анжелу Караман.

Ранее стало известно, что Центризбирком Молдавии без доказательств лишил права участия в выборах оппозиционную партию «Сердце Молдовы» из «Патриотического блока». В партии назвали произошедшее незаконным и политически мотивированным.

«Центральная избирательная комиссия постановила аннулировать регистрацию избирательного конкурента "Великая Молдова" и кандидатов из избирательного списка. Решение принято голосами шести членов», — заявила Караман на заседании.

Глава партии Виктория Фуртунэ после оглашения решения пообещала оспорить его в Апелляционной палате, поскольку «ЦИК проявляет излишнюю лояльность правящей партии». Она назвала решение «несправедливым», ведь ей сообщили о заседании всего за полтора часа до его начала и она не успела ознакомиться с материалами дела.

Напомним, что парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября.