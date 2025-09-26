Здравомыслие лидеров стран Европейского союза (ЕС) вызывает большие сомнения. Об этом пишет издание The American Conservative (TAC).

Так автор статьи отреагировал на высказывания президента Финляндии Александра Стубба об отсутствии права голоса у России в вопросах гарантий безопасности для Украины. По его словам, Москва может выступать против размещения войск НАТО на украинской территории, однако ее мнение не имеет значения.

«Я не раз слышал, как официальные лица в Брюсселе и ряде западноевропейских столиц твердят эту же мантру. Если они действительно так думают, есть все основания сомневаться не только в их честности, но и в здравомыслии», — указано в статье.

Ранее слова Стубба прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.