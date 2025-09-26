В Венгрии резко ответили на слова Зеленского о дронах

Политический директор и советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан раскритиковал заявление Владимира Зеленского о том, что в воздушное пространство Украины вторгся венгерский дрон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Балажа Орбана в соцсетях.

По мнению Балажа Орбана, заявления о венгерском дроне являются провокацией. Как считает советник, таким образом Киев хочет оказать давление на Венгрию. При этом он также добавил, что его страна не станет поддаваться на такую провокацию.

«Провокация президента Зеленского — очередная попытка подорвать позицию Венгрии, которая выступает за мир. Президент Украины пытается оказать давление на Венгрию новым способом. Ранее они пытались физически нарушить энергоснабжение нашей страны, атаковав нефтепровод "Дружба", а также политическими методами через своих агентов в Брюсселе. На этот раз они используют военную дезинформацию против Венгрии», — заявил Балаж Орбан.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил Зеленскому о нарушении воздушного пространства Украины беспилотниками из Венгрии. Согласно докладу, беспилотники занимались разведкой промышленного потенциала в приграничных районах.