Принц Уильям сделал душераздирающее признание о самом тяжелом моменте в его жизни

Принц Уильям откровенно рассказал о том, как борьба его жены Кейт Миддлтон с раком сказалась на всей семье.

Я бы сказал, что 2024 год был самым тяжёлым годом в моей жизни», — признался наследник британского престола в предстоящем выпуске шоу The Reluctant Traveler.

Впрочем, Уильям старается видеть в любой ситуации плюсы. По его словам, испытания закаляют характер.

«Жизнь проверяет нас на прочность, и именно преодоление этих испытаний делает нас теми, кто мы есть», — добавил он.

Будущий король также отметил, что старается уделять особое внимание сну — это помогает держать мысли «в чистоте».

Напомним, в марте 2024 года Кейт Миддлтон сообщила о своём диагнозе и прохождении курса химиотерапии, который назвала «невероятно тяжёлым». Позднее стало известно, что принцесса находится в ремиссии, однако время от времени продолжает говорить о последствиях лечения.