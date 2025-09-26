На Западе осадили Зеленского после угроз в адрес России

Аналитик Алан Уотсон назвал заявление Владимира Зеленского об ударах по Кремлю «непроходимо глупыми». Об этом он написал в соцсети X.

Таким образом Уотсон отреагировал на интервью Зеленского изданию Axios, во время которого он не исключил удары по Кремлю. По мнению аналитика, такие слова являются глупыми, а режим Зеленского является «психотическим».

«В интервью Axios Зеленский заявил, что просил у Трампа конкретные ракеты, а также что он не исключает ударов по центрам российской власти, в том числе по Кремлю. Это, по меньшей мере, непроходимая глупость, а те, кто поддерживает психотический режим Зеленского, становятся его соучастниками», — заявил он.

"Успокойся, потеряешь все": Лукашенко передал Зеленскому ультиматум

Ранее Зеленский заявил, что Кремль может стать целью украинских ударов.