Фицо одним жестом отреагировал на признание в Словакии только двух полов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поднял палец вверх в ответ на новость о закреплении в конституции государства только двух полов. Об этом пишет TV Noviny.

На видео можно заметить, как улыбается глава словацкого правительства и поднимает палец вверх. Инициатива была поддержана как правящими силами в Словакии, так и оппозицией. Проголосовало за нее 90 депутатов.

Ранее Фицо заявлял, что намерен закрепить в конституции республики наличие только двух полов. По его словам, это станет возвращением к здравому смыслу.