В ЕС предложили ввести контроль над перемещением российских дипломатов

Европейская служба внешних связей (EEAS) предложила обязать дипломатов из России уведомлять о своих перемещениях внутри стран альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Такую меру могут ввести в рамках дополнения к 19-му пакету антироссийских санкций. При этом, такая система может позволить странам Евросоюза запрещать въезд дипломатам из России. Источник также сообщает, что страны Балтии и Чехия настаивают на создании подобных мер с прошлого года.

Обсуждение 19-го пакета антироссийских санкций пройдет 26 сентября. Ожидается, что в новый пакет войдет ужесточение экспортного контроля, запрет на экспорт ряда химикатов, руд, металлов и солей.

Ранее Еврокомиссия предложила продлевать антироссийские санкции решением большинства.