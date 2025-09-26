Сийярто заявил о неадекватности Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский «сошел с ума». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал в ответ на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в котором сообщалось о нарушении воздушного пространства Украины беспилотниками из Венгрии. По словам Сийярто, это свидетельствует о том, что в Киеве «сошли с ума» из-за антивенгерских настроений.

«Владимир Зеленский сошел с ума от антивенгерских настроений», — написал Сийярто в своих социальных сетях.

Ранее Сырский доложил Зеленскому о нарушении воздушного пространства Украины беспилотниками из Венгрии. Согласно докладу, целью их запуска была разведка промышленного потенциала в приграничных районах.