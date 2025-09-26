Трамп анонсировал свою месть

Ряд бывших государственных и политических деятелей США попадут под следствие и им будут предъявлены обвинения.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя дело вокруг бывшего директора ФБР Джеймса Коми, передает агентство Reuters.

«Будут и другие», — пообещал глава государства, комментируя перспективы заведения новых дел.

При этом Трамп подчеркнул, что у него нет никакого списка лиц, кому он хотел бы отомстить за прошлые конфликты. Хозяин Белого дома подчеркнул, что считает подобные дела лишь являются актом правосудия.