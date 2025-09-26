В Европе пришли в ужас от заявления Трампа по Украине

Евросоюз сомневается в словах президента США Дональда Трампа о возможности восстановить границы Украины, сообщает газета Pais.

Согласно информации издания, некоторые представители альянса считают, что слова Трампа оторваны от действительности. Кроме того, некоторые воспринимают эти высказывания как знак того, что Белый дом готовится выйти из украинского конфликта.

«Некоторые читают между строк, что Трамп дистанцируется от войны и умывает руки, готовясь окончательно оставить Старый Свет наедине с экономическими, военными и социальными издержками поддержки Украины», — сообщает издание.

Как сообщает источник, большинство европейских лидеров публично приветствовали такую смену позиции Трампа, но в реальности «никто не знает, чего ожидать». Кроме того, частая смена риторики Трампа убедила многих европейских лидеров, что президент США «ненадежный союзник».

«Не знаю, что еще нужно, чтобы признать, что мы предоставлены сами себе. Не только с Украиной, которая охраняет наш восточный фланг, но и перед лицом российской угрозы», — заявил изданию анонимный европейский чиновник.

В Белом доме пояснили слова Трампа о границах Украины

Ранее Трамп заявил, что при поддержке Евросоюза Украина может вернуть свои утраченные территории.