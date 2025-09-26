Лукашенко узнал от Путина об «очень хорошем предложении» для Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что узнал от российского лидера Владимира Путина об «очень хорошем предложении» по Украине.

Об этом он сообщил журналисту Павлу Зарубину.

«Мы с президентом Путиным обсуждали, я не стану о них говорить, это президент сам скажет. Хорошие предложения по Украине, которые на Аляске в том числе были услышаны [президентом США] Дональдом Трампом, увезены в Вашингтон, чтобы подумать и обсудить», — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что в случае отказа от предложений Москвы Киев «потеряет всю Украину». Он вместе с тем отметил успехи армии России, которая, по его словам, успешно наступает на всех фронтах.