"Успокойся, потеряешь все": Лукашенко передал Зеленскому ультиматум

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резким и прямым предупреждением в адрес Владимира Зеленского, посоветовав ему "успокоиться" после угроз ударов по Кремлю и принять "очень хорошее предложение по миру", пока не стало слишком поздно.

В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину после встречи с президентом России Владимиром Путиным Лукашенко прямо отреагировал на выпады из Киева.

"Говорить, заявлять можно всё. А если Кремль ударит по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу надо успокоиться", — заявил белорусский лидер.

По его словам, на столе переговоров лежит выгодное для Киева предложение, отказ от которого будет иметь фатальные последствия. Причем, как уточнил Лукашенко, Зеленскому нужно согласиться на условия, предлагаемые Соединенными Штатами.

Ставки, по мнению президента Белоруссии, предельно высоки. Он предупредил, что в случае отказа украинцы рискуют потерять не часть территорий, а всю страну целиком.

"Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Будет еще хуже. Они потеряют всю Украину", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что хочет лично поговорить с Зеленским и считает, что именно сейчас настало время для решающих консультаций, чтобы договориться об окончании войны.