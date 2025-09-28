Обозреватель британского журнала The Spectator Джеймс Делингпол в своей публикации выразил восхищение состоянием общественной безопасности, качеством инфраструктуры и общим уровнем жизни в России, которые, по его мнению, выгодно контрастируют с ситуацией в Великобритании.

Автор отмечает, что российские улицы производят впечатление чистых и безопасных, где нет риска стать жертвой уличного преступления, такого как кража телефона или нападение с ножом, что, по его словам, стало проблемой для Лондона.

Делингпол также высоко оценил работу общественного транспорта, назвав Московский метрополитен с его архитектурно выдающимися станциями лучшим в мире. Он упомянул о благоустроенных крытых рынках, предлагающих широкий ассортимент качественных продуктов питания, от молока и свежей рыбы до фруктов и грибов.

По наблюдениям журналиста, местные жители отличаются сдержанной вежливостью, вдумчивостью и высокой культурой. Кроме того, оживленная обстановка в многочисленных ресторанах центра Москвы, позволяет ему сделать вывод, что реальное состояние российской экономики далеко не так плачевно, как это часто преподносится.

Ранее сообщалось, что лидера британской партии задержали после поездки в Москву.