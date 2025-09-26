Трамп сделал заявление по Газе

Сделка по урегулированию конфликта в секторе Газа, «похоже, достигнута», она предусматривает возвращение заложников. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

По его словам, заключение сделки по Газе «близко».

«Она, похоже, достигнута. Мы вам сообщим. Думаю, это соглашение вернет заложников. Это соглашение положит конец войне», — сказал Трамп.

Также он отметил, что не позволит Израилю аннексировать палестинские территории на Западном берегу. По мнению Трампа, «пора остановиться».

Незадолго до заявлений президента США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи ООН потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и освободить заложников в обмен на прекращение войны в секторе Газа.